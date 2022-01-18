В "ПСЖ" подтвердили замену Зидана на Почеттино

Руководство «Пари Сен-Жермен» встретилось с Зинедином Зиданом и подтвердило, что он сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды летом. Об этом сообщает ESPN.

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Сам Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом ранее неоднократно сообщалось в СМИ.

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Ранее сообщалось, почему Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».