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1 час назад

«Спартак» намерен продать Джордана Ларссона

Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон может покинуть клуб текущей зимой. «Красно-белые» готовы продать футболиста, так как считают, что сейчас он находится на пике своей стоимости. Об этом сообщил телеграм-канал Inside RPL.

«Спартак» намерен продать Джордана Ларссона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, срок действия контракта Ларссона рассчитан до лета 2023 года, и швед не хочет продлевать соглашение. Поэтому уже в июне текущего года его трансферная стоимость существенно снизится.

Текущей зимой москвичи уже приобрели форварда, который сможет заменить Ларссона в составе, а после ухода шведа в другой клуб в заявке команды освободиться место для легионера, и «Спартак» сможет заявить новичка.

Футбол,Джордан Ларссон,Спартак,
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