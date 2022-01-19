«Спартак» намерен продать Джордана Ларссона

Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон может покинуть клуб текущей зимой. «Красно-белые» готовы продать футболиста, так как считают, что сейчас он находится на пике своей стоимости. Об этом сообщил телеграм-канал Inside RPL.

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По информации источника, срок действия контракта Ларссона рассчитан до лета 2023 года, и швед не хочет продлевать соглашение. Поэтому уже в июне текущего года его трансферная стоимость существенно снизится.