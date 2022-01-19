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32 минуты назад

Умер олимпийский чемпион Ханс-Юрген Дернер

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной ГДР Ханс-Юрген Дёрнер умер в возрасте 70 лет. О смерти спортсмена сообщил Немецкий футбольный союз (DFB) в твиттере.

Умер олимпийский чемпион Ханс-Юрген Дернер
Фото: TwitterTwitter

«Покойся с миром Дикси! DFB оплакивает потерю Ханса-Юргена Дёрнера. Он сыграл 100 международных матчей, выиграл олимпийскую золотую медаль в 1976 году и добился больших клубных успехов. Наши мысли с его родственниками», - говорится в сообщении.

Ханс-Юрген (Дикси) Дёрнер на протяжении 19 лет защищал цвета дрезденского «Динамо». Он был делегирован в клуб в 16-летнем возрасте и пять раз становился чемпионом ГДР в его составе. Четыре раза Дёрнер и «Динамо» (Дрезден) выигрывали кубок ГДР (ОСНП).

Еще до первой игры в Оберлиге (высшей футбольной лиге ГДР) он сыграл в национальной сборной. С 1975 года он выступал в сборной на позиции либеро и в 60 матчах был капитаном команды. Трижды становился футболистом года в ГДР.

Футбол,Динамо,
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