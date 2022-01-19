«Заманили Наташами»: московский ЦСКА представил футболиста из Турции

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – якобы написал ЦСКА футболисту. До этого в видеоролике было показано, как аккаунт ЦСКА лайкает фото Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда тот подпишет контракт с клубом. Турок как будто ответил только после того, как его «заманили Наташами». «Пять минут. Я уже в пути», – написал Языджи. Российские болельщики не оценили такой креатив. «Испанский стыд»; «Надеюсь, не только за Наташами едет». Ранее «Телеканал 360» писал о том, что Федерация хоккея России опубликовала состав сборной страны для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / globallookpress.com