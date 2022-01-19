Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в "Зените"

«На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?