Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
2 часа назад

Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в "Зените"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего нападающего Артема Дзюбы в питерском клубе. В конце 2021 года в СМИ появилась информация о том, что нападающий отказался продлевать контракт и намерен уйти из команды.

Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в "Зените"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти», — сказал Семак в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Во второй половине 2021 года Дзюба перестал попадать в основном состав «Зенита», выходя на поле в основном со скамейки запасных. Форвард неоднократно высказывал недовольство сложившейся ситуацией и даже поговаривал о возможном уходе из клуба. В конце декабря форвард отказался продлевать контракт с питерским клубом.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Семак высказался об обиде Дзюбы.

Последние новости
Футбол,Олег Веретенников,Сергей Семак,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители