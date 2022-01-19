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54 минуты назад

Губерниев ответил на критику со стороны Виктории Бони

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику Виктории Бони в свой адрес. Ранее телеведущая, комментируя скандальную презентацию турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявила, подобные шутки над русскими женщинами - беспредел. И заметила, что при виде подобных шуток ей сразу же вспоминаются такие люди, как Губерниев, Соловьев, Милонов.

Губерниев ответил на критику со стороны Виктории Бони
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какая же дура Виктория Боня! Я прекрасно понимаю, почему Виктория обо мне так отзывается. Вика вдруг представила, что было если бы она пришла ко мне в прямой эфир. Мы сразу бы начали цитировать знаменитую поэзию "А ты прекрасна без извилин", которую Боня ни разу в своей жизни не читала. Мое высказывание о Виктории совершенно не относятся к другим девушкам. В нашем мире есть прекрасные женщины, красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!", — сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ".

"5 минут, я уже в пути!" — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи.

Позже в клубе заявили, что сотрудники, которые создавали и выкладывали на клубные ресурсы это видео, отстранены от работы. Ранее телеведущая Виктория Боня отреагировала на скандальное видео ЦСКА с презентацией Языджи.

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