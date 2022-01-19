Губерниев ответил на критику со стороны Виктории Бони

"Какая же дура Виктория Боня! Я прекрасно понимаю, почему Виктория обо мне так отзывается. Вика вдруг представила, что было если бы она пришла ко мне в прямой эфир. Мы сразу бы начали цитировать знаменитую поэзию "А ты прекрасна без извилин", которую Боня ни разу в своей жизни не читала. Мое высказывание о Виктории совершенно не относятся к другим девушкам. В нашем мире есть прекрасные женщины, красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!", — сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".