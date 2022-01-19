Черчесов проиграл первый матч с «Ференцварошем»

Венгерский «Ференцварошем», главным тренером которого в декабре стал Станислав Черчесов, проиграл в товарищеском матче. Соперником команды был словацкий ДАК-1904, который забил два гола. Игра прошла 19 января в Словении.

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В составе победителей на 18-й минуте отметился Никола Крстович, а на 28-й – Андрей Цыганик.

Игра против словацкой команды стала первой в карьере Черчесова в Венгрии. Но первый официальный матч «Ференцварош» проведет на выезде 27 января. Соперником будет «Пушкаш Акакдеми».

58-летний Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря 2021 года. До этого специалист пять лет тренировал сборную России – с 2016-го по 2021 годы. С поста главного тренера российской команды Черчесов ушел в июле после того, как россияне дважды проиграли на чемпионате Европы-2020.