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1 час назад

Черчесов проиграл первый матч с «Ференцварошем»

Венгерский «Ференцварошем», главным тренером которого в декабре стал Станислав Черчесов, проиграл в товарищеском матче. Соперником команды был словацкий ДАК-1904, который забил два гола. Игра прошла 19 января в Словении.

Черчесов проиграл первый матч с «Ференцварошем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей на 18-й минуте отметился Никола Крстович, а на 28-й – Андрей Цыганик.

Игра против словацкой команды стала первой в карьере Черчесова в Венгрии. Но первый официальный матч «Ференцварош» проведет на выезде 27 января. Соперником будет «Пушкаш Акакдеми».

58-летний Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря 2021 года. До этого специалист пять лет тренировал сборную России – с 2016-го по 2021 годы. С поста главного тренера российской команды Черчесов ушел в июле после того, как россияне дважды проиграли на чемпионате Европы-2020.

Черчесов также работал в австрийских командах «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», российских «Спартаке», «Жемчужине», «Тереке» и «Динамо». Перед тем, как возглавить сборную России год проработал в польской «Легии».

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