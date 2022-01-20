Роналду устроил истерику после замены

Тренер «Манчестер Юнайтед» уже отреагировал на поступок звёздного футболиста.

Фото: MARC ATKINS/GETTY IMAGES MARC ATKINS/GETTY IMAGES

Матч с «Брентфордом» подходил к концу, когда Ральф Рангник решил снять с игры Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» вёл 2:0, и тренер выбрал вариант с укреплением обороны: Роналду и Мэйсон Гринвуд покинули поле, Гарри Магуайр и Маркус Рашфорд их заменили. Но на такой стандартный рабочий момент Криштиану отреагировал крайне резко и устроил истерику.

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Он бросил свои вещи на скамейке запасных, после чего отсел от партнёров и досматривал матч обособленно, на ступеньках. Дошло до того, что Рангник подошёл к нему и начал что-то говорить на ухо. Роналду выслушал тренера, но не вернулся на скамейку запасных.

Как отреагировали на этот эпизод стороны? Пост Криштиану в «Инстаграме» после игры оказался нейтральным: «Три важных очка! Молодцы, ребята».

А вот что сказал Рангник:

«Это нормальная реакция, нападающий хочет забивать. К тому же Криштиану играл после небольшого повреждения. Важно помнить, что впереди у нас ещё один матч».

Рангник впервые меняет свою главную звезду так рано. До этого он дважды убирал с поля Криштиану в самой концовке: на 88-й минуте с «Арсеналом» и на 93-й с «Бёрнли». Но в этих матчах Роналду отмечался голами и, видимо, сам считал задачу-минимум выполненной. Предыдущие тренеры чаще отправляли Криштиану на скамейку: Майкл Каррик оставил его в запасе на игру с «Челси», а Уле-Гуннар Сульшер – с «Эвертоном». Более того, в матче с «Тоттенхэмом» Сульшер заменил Роналду на той же 72-й минуте, что и Рангник с «Брентфордом».

Со спортивной точки зрения замена Роналду абсолютно логична. Даже на момент перестановки он превосходил по числу касаний в матче только Давида де Хеа и явно был самым пассивным игроком в атаке. Из трёх его ударов по воротам ни один не пришёлся в створ, из 21 передачи ни одна не создала момент для партнёров. Роналду классно сыграл при втором голе, но в любом случае к концу игры он был инертнее, чем Энтони Эланга.

Если вспомнить возраст Роналду, то удивляет, скорее, что проблема с его ранними заменами проявилась так поздно. Уже в феврале Криштиану исполнится 37 лет, и в завершающей части сезона у него и его команды сложнейший график. Через два дня после выезда к «Брентфорду» – матч с «Вест Хэмом», который пока выше «МЮ» в таблице. Если рассматривать Роналду как главную звезду команды, то тем логичнее, что в концовке игры с аутсайдером тренер решил его поберечь.

В день игры AS поделилась инсайдом, что Роналду покинет «МЮ», если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов. По информации испанской газеты, футболист хочет побить или хотя бы повторить рекорд легенды «Реала» Франсиско Хенто, который умер на этой неделе в возрасте 88 лет. На счету Хенто шесть побед в Кубке чемпионов, у Роналду же пока пять.

Амбиций у Криштиану много и в ветеранском возрасте, но в последнее время он не подтверждает их игрой.