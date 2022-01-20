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1 час назад

«Барселоне» предложили приобрести нападающего «Байера» Шика в зимнее трансферное окно

«Барселоне» предложили приобрести нападающего «Байера» Патрика Шика до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселоне» предложили нападающего «Байера» Шика
Фото: ReutersReuters

По информации источника, помимо 25-летнего чеха каталонскому клубу предложили приобрести форварда «Фиорентины» Душана Влаховича или нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Шик забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в 20 матчах за «Байер». На счету Влаховича 20 голов и четыре передачи в 24 встречах за «Фиорентину». У Дибалы 11 голов и четыре передачи в 22 играх за «Ювентус».

Футбол,
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