Калиниченко призвал Федуна продать "Спартак"

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко призвал Леонида Федуна продать клуб.
По его мнению, владелец клуба неправильно распоряжается внутренними ресурсами.
«Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в «Спартаке» людьми, у меня эта просьба только крепнет. Не только потому, что это нужно «Спартаку», это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет», — заявил Калиниченко в беседе с Глебом Чернявским.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Ранее Максим Калиниченко критично высказался о презентации турецкого полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА.