Калиниченко призвал Федуна продать "Спартак"

«Глубже погрузившись в эту историю, начав общаться с приближенными к творящемуся в «Спартаке» людьми, у меня эта просьба только крепнет. Не только потому, что это нужно «Спартаку», это уже нужно самому Леониду Арнольдовичу. Ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет», — заявил Калиниченко в беседе с Глебом Чернявским.