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2 часа назад

Пеле выписали из больницы после прохождения химиотерапии

Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле выписали из больницы после прохождения химиотерапии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление больницы.

Пеле прошел курс химиотерапии
Фото: ReutersReuters

"Он покинул больницу, его состояние стабильно", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал ESPN сообщал, что бывший футболист несколько дней находился в клинике "Альберт Эйнштейн", где ему наряду с химиотерапией проводилось обследование для выявления мест новообразований. По информации телеканала, у Пеле уже обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также опухоль на начальной стадии в легком.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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