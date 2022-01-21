Пеле прошел курс химиотерапии

Трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле выписали из больницы после прохождения химиотерапии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление больницы.

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"Он покинул больницу, его состояние стабильно", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал ESPN сообщал, что бывший футболист несколько дней находился в клинике "Альберт Эйнштейн", где ему наряду с химиотерапией проводилось обследование для выявления мест новообразований. По информации телеканала, у Пеле уже обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также опухоль на начальной стадии в легком.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения.