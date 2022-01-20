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56 минут назад

Пеле снова попал в больницу для прохождения курса химиотерапии

Бразильский футболист Пеле был снова госпитализирован, чтобы пройти плановый курс химиотерапии, пишет РИА Новости со ссылкой на издание ESPN.

Пеле госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

81-летний Пеле находится в больнице «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу. Он проведет там несколько дней. Врачи установят точное местоположение и определят степень раковой опухоли, а также проверят распространилась ли болезнь дальше. У Пеле также обнаружена опухоль в печени и легком. За ним наблюдают врачи, футболист находится в стабильном состоянии.

Пеле в сентябре 2021 года перенес операцию после планового обследования, которое выявило опухоль в кишечнике.

Футбол,Альберт Эйнштейн,РИА Новости,
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