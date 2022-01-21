Габулову не нравятся высказывания голкипера сборной России

«На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят. При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунёв, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной. Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Всё-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Нидерланды, Бельгия или Турция.