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1 час назад

«Байер» объявил о переходе Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун со следующего сезона будет выступать в составе немецкого «Байера». Об этом сообщает пресс-служба леверкузенского клуба в «Твиттере».

Азмун перешел из "Зенита" в "Байер"
Фото: ТАССТАСС

27-летний футболист перейдёт в новую команду летом 2022 года, когда у него истечёт срок контракта с российским клубом. Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

Ранее сообщалось, что клуб из Леверкузена готов к переходу 27-летнего иранского игрока в зимнее трансферное окно. Однако решение о том, перейдёт ли Азмун в «Байер» сейчас или летом, когда у него истечёт действующий контракт, будет решать «Зенит».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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