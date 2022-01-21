Миранчук может остаться в «Аталанте»

Ранее предполагалось, что 26-летний россиянин сменит команду, фаворитом в борьбе за Алексея называли «Дженоа».

Фото: Instagram Instagram

Однако, как утверждает Calciomercato.com, скорее всего, Миранчук продолжит выступать за клуб из Бергамо.

Это связано с несколькими причинами. Во-первых, в Генуе уже не работает главным тренером Андрей Шевченко, который хотел подписать игрока. Во-вторых, нестабильная игра Йосипа Иличича, вероятно, заставит тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини больше рассчитывать на Миранчука.