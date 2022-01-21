«Имели мы вас всех с вашими фотографиями»: Карпин показал забавное фото

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опубликовал совместное фото с музыкантом Левой Би-2, сделанное в испанской Марбелье.

Фото: Instagram Instagram

На снимке также запечатлены три французских бульдога. В то время как Карпин и солист группы Би-2 позируют для фото, собаки заняты более важными делами.

«Имели мы вас всех с вашими фотографиями, думают они… спасибо за офигенный вечер, Лева Би-2, не всегда же говорить только про футбол», - подписал снимок Валерий Карпин.

Сборная России заняла второе место в группе по итогам отборочного турнира на чемпионат мира - 2022 и будет бороться за путевку в Катар в стыковом турнире. В полуфинальном поединке российская команда встретится со сборной Польши. Россияне сыграют с поляками 24 марта на московском стадионе «Лужники».