«Манчестер Сити» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса, который является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины прошлого сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». «Манчестер Сити» не готов приобрести Альвареса в январе, но планирует арендовать игрока.