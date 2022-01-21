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51 минуту назад

Фанаты ЦСКА решили бойкотировать матчи из-за введения Fan ID

Фанатский актив ЦСКА выступает против введения системы Fan ID. Об этом сообщает РИА Новости.

Фанаты ЦСКА решили бойкотировать матчи из-за Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что ряд фанатских объединений «армейцев» готовы бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста. Фанаты пока не определились с окончательной позицией относительно системы Fan ID. Результаты акций протеста могут повлечь за собой и категорический отказ от паспорта болельщика.

Ранее стало известно, что и активные фанаты московского «Спартака» настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1июня. Матчи РПЛ возобновятся после зимней паузы.

В первом круге чемпионата России фанаты ряда клубов также проводили акции протеста, организованно покидая трибуны. Это было сделано в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которые столкнулись с массовыми задержаниями после матча против «Зенита».

Fan ID был опробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Кроме того, наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Футбол,ЦСКА,Зенит,Спартак,
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