"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати

Стал известен окончательный диагноз испанского нападающего "Барселоны" Ансу Фати, который травмировался в матче против "Атлетика" Бильбао (2:3) в рамках 1\8 финала Кубка Короля.

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"Тесты, проведенные в пятницу у игрока первой команды Ансу Фати, подтвердили, что у него травма проксимального сухожилия бицепса бедренной кости левой ноги. В ближайшие дни будет принято решение о лечении", - говорится в заявлении пресс-службы каталонского клуба.

Журналист Хави Мигель добавляет некоторые детали: "Клуб рекомендует сделать операцию.

Игрок должен принять решение в ближайшие несколько дней. Он может выбыть на 3 месяца. В клубе начались дебаты, чтобы решить, перенесет ли Ансу Фати операцию, чтобы решить проблемы с бедренным бицепсом левой ноги.

И врачи, и тренерский штаб за то, чтобы игрок подвергся вмешательству, чтобы окончательно закрыть кран мышечных рецидивов, от которых он страдает в этом сезоне. Окончательное решение будет принято после встречи с игроком и его родителями.

Тесты, которые он прошел сегодня днем, подтвердили далеко зашедший разрыв подколенного сухожилия на левой ноге, с разрывом в том же рубце, что и предыдущая травма.

Примерный прогноз составлял от 6 до 8 недель, но без операции никто не может гарантировать, что в будущем не будет очередных рецидивов.