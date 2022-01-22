Футболисты «Зенита» подрались с игроками болгарской команды «Ботев» во время товарищеской встречи на сборах в ОАЭ. Об инциденте сообщает «Чемпионат».

Драка произошла в конце матча, состоявшегося сегодня, 22 января. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сцепился с игроком соперника. Затем к потасовке присоединились другие футболисты.

Игра завершилась со счётом 2:2. «Зенит» пропустил два мяча с пенальти. У петербуржцев забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.