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1 час назад

Матч «Зенита» с «Ботевым» закончился дракой «стенка на стенку»

Футболисты «Зенита» подрались с игроками болгарской команды «Ботев» во время товарищеской встречи на сборах в ОАЭ. Об инциденте сообщает «Чемпионат».

Драка произошла в конце матча, состоявшегося сегодня, 22 января. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сцепился с игроком соперника. Затем к потасовке присоединились другие футболисты.

Игра завершилась со счётом 2:2. «Зенит» пропустил два мяча с пенальти. У петербуржцев забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную

Следующий матч «Зенит» проведёт 25 января со словацкой «Жилиной».

Футбол,Видео,Вильмар Барриос,Артем Дзюба,Магомед Оздоев,Зенит,
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