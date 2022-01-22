Немецкий клуб бесплатно подписал Азмуна

"Мы очень рады этому успешному трансферу, - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес. - Сердар уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне. С ним наше нападение приобретет дополнительное качество, Сердар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной".