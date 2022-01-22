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53 минуты назад

"Байер" объявил о подписании контракта с футболистом "Зенита" Азмуном

Футбольный клуб "Байер" подписал контракт с иранским нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает пресс-служба германской команды.

Немецкий клуб бесплатно подписал Азмуна
Фото: ТАССТАСС

Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Азмун перейдет в "Байер" на правах свободного агента.

"Мы очень рады этому успешному трансферу, - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес. - Сердар уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне. С ним наше нападение приобретет дополнительное качество, Сердар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной".

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

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Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.

"Байер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков в 20 матчах. В Лиге Европы клуб стал первым в своей группе и весной сыграет в 1/8 финала турнира.

Футбол,Симон Рольфес,Зенит,
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