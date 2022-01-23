Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавит национальную команду Польши. По данным источника, Польский футбольный союз (PZPN) и украинский тренер согласовали все условия контракта. Зарплата специалиста составит 2,5 миллиона евро в год. Часть этой суммы будет выплачивать PZPN, а остальную сумму - спонсоры.

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Отметим, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта 2022 года в "Лужниках".

Андрей Шевченко уже работал со сборными. С 2016 по 2021 год он возглавлял национальную команду Украины. Под его руководством украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020.