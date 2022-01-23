Игнатьев: мы не сходимся со Слуцким во многих аспектах

«Он развёрнуто отвечал. В этом плане ему в России мало равных. Может минут 20 подробно рассказывать, ещё и подкалывать в процессе. На самом деле очевидно, что я полностью потерялся в футболе «Рубина». Меня просто нет. Не знаю, тактика это или нет. В своей голове, когда я переезжал в Казань, то представлял всё совершенно по-другому. Это полезный опыт для меня и понимание, каким разным может быть футбол. Не всегда наши ожидания совпадают с реальностью», — заявил форвард.