Упустившей победу команде выпал последний шанс

23 января в матче Серии А «Милан» сыграет с «Ювентусом». Важнейший матч для команд в борьбе за высокие места в чемпионате. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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«Милан» - «Ювентус»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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23 января «Милан» сыграет с «Ювентусом» в матче Серии А. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 22:45 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает шансы команды практически равными. Поставить на «Милан» можно с коэффициентом 2.75, это примерно 35% вероятности. Шансы «Ювентуса» аналитики оценили коэффициентом 2.85 (34%), а на ничью можно сделать ставку за 3.20 (31%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 1.95.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.72. С коэффициентом 2.13 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Милан» - «Ювентус»: какие делать ставки на игру Серии А 23 января

Встреча «Милана» и «Ювентуса» может стать ключевой для команд в борьбе за высокие места. «Милан» еще не утратил надежд побороться за чемпионство, но «Интер» впереди уже на 5 очков. Очень сильно ударила по перспективам «россонери» встреча со «Специей». Поражение с голом на последних секундах - от такого удара можно и не оправиться. Проблемы с составом у Стефано Пиоли есть, но острая фаза кризиса уже преодолена. Если команда хочет бороться за первое место - нужно побеждать, в противном случае о Скудетто можно забыть.

Что до «Ювентуса», то команда Массимилиано Аллегри идет сейчас пятой, до идущей четвертой «Аталанты» всего 2 очка. После обиднейшего поражения в Суперкубке Италии команда смогла выйти на победный путь. Уверенная победа над «Удинезе» (2:0) в чемпионате и разгром «Сампдории» в Кубке (4:1). Главная проблема - тяжелая травма Федерико Кьезы, «Юве» потерял часть своего атакующего потенциала.

Предстоящий матч очень важен для обеих команд, поэтому вряд ли мы увидим суперкрасивый футбол. Будет много борьбы, тактики, а вот голов может быть не так и много. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.85.

«Милан» очень зол после поражения от «Специи», а вот «Ювентус» в нынешнем сезоне играет с топ-клубами не слишком удачно, собирая свои очки с середняками и аутсайдерами. Учитывая, что «россонери» играют дома, есть резон поставить на них с нулевой форой, предусмотрев возможность возврата. Поставить на победу хозяев поля с форой (0) в БК Фонбет можно за 1.85.