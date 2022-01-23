Агент Миранчука рассказал о характере травмы полузащитника

Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, прокомментировал травму российского полузащитника «Аталанты».

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency globallookpress.com Marco Alpozzi/Keystone Press Agency globallookpress.com

«Он повредил заднюю поверхность бедра. Нужно обследование. Сам Леша сейчас ничего о своей травме сказать не может», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По словам Шпинёва, «Аталанта» через несколько дней выступит с официальным заявлением по поводу состояния российского футболиста.

Миранчук получил повреждение 22 января в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (0:0). 25-летний хавбек, начавший встречу в стартовом составе, покинул поле на 71-й минуте игры.

Полузащитник сборной России в сезлоне-2021/22 в 16 матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.

«Аталанта» в следующем матче 6 февраля в рамках 24-го тура Серии А примет на своём поле «Кальяри».