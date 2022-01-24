Шевченко возглавит соперника сборной России

Украинский тренер Андрей Шевченко возглавит сборную Польши по футболу перед матчем с российской командой. Как сообщает Telegram-канал vZbirna, несмотря на различные опровержения со стороны как польских чиновников, так и представителей украинца, сотрудничество все же согласовано.

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По информации источника, зарплата Шевченко на новом месте составит 2,5 млн евро в год, часть из которых будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальные деньги — спонсоры. Для завершения сделки тренеру осталось согласовать разрыв соглашения с итальянским клубом «Дженоа» и должен быть предоставлен команде 31 января.

Напомним, что 15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». До этого специалист занимал должность главного наставника сборной Украины.