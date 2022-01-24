Шевченко возглавит соперника сборной России

Украинский тренер Андрей Шевченко возглавит сборную Польши по футболу перед матчем с российской командой. Как сообщает Telegram-канал vZbirna, несмотря на различные опровержения со стороны как польских чиновников, так и представителей украинца, сотрудничество все же согласовано.
По информации источника, зарплата Шевченко на новом месте составит 2,5 млн евро в год, часть из которых будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальные деньги — спонсоры. Для завершения сделки тренеру осталось согласовать разрыв соглашения с итальянским клубом «Дженоа» и должен быть предоставлен команде 31 января.
Напомним, что 15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». До этого специалист занимал должность главного наставника сборной Украины.
Напомним, 24 марта сборной Польши предстоит встретиться с командой России в полуфинальном стыковом матче за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года. Поединок пройдет в Москве на Большой спортивной арене в «Лужниках».