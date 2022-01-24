Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены закона о Fan ID

Телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовал обращение фанатов красно-белых в связи с будущим введением в российском футболе системы Fan ID.

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Фанаты "Спартака" объявили о своем решении бойкотировать матчи Российской премьер-лиги и иных соревнований, на которых будет применяться система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале объединения "Фратрия".