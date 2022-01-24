Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены закона о Fan ID

Телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" опубликовал обращение фанатов красно-белых в связи с будущим введением в российском футболе системы Fan ID.
Фанаты "Спартака" объявили о своем решении бойкотировать матчи Российской премьер-лиги и иных соревнований, на которых будет применяться система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале объединения "Фратрия".
В декабре 2021 года стало известно, что Государственная Дума РФ приняла закон, предусматривающий введение на футбольных стадионах страны системы персональной идентификации болельщиков - Fan ID. Действие этой системы должно начаться с июня 2022 года. Позднее федеральный закон о введении Fan ID был подписан президентом Российской Федерации.