Экс-нападающий «Спартака» рассказал о характере Дзюбы

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов вспомнил время, когда тренировался с Дзюбой в столичной команде, и рассказал, каким он был.

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«Запомнил Дзюбу максималистом. Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции. Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: «Да ты чего делаешь?!» Но за полем стихал: «Извини, на эмоциях вскипел». Это что-то из уже уходящего поколения. Сейчас уже реже пихают молодым», — передает слова Обухова Sport24.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год, за это время он несколько раз уходил в аренду. В 2015 году нападающий стал игроком «Зенита». За это время вместе с командой он три раза становился чемпионом России.

В 2021 году 33-летний футболист провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол+пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер лиге в 2021 году.

Ранее гимнастка Дарья Трубникова рассказала об общении с Дзюбой.

«Артем очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь», — охарактеризовала Дзюбу гимнастка.