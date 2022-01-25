​«Арсенал» претендует на Деспотовича

На прошлой неделе «Рубин» принял решение отправить Джордже Деспотовича в дубль. Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский сказал, что никакого конфликта нет, объяснив решение тем, что сам игрок искал новый клуб, а ждать его решения в условиях лимита на легионеров является слишком большой роскошью.