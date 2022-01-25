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4 часа назад

​«Арсенал» претендует на Деспотовича

На прошлой неделе «Рубин» принял решение отправить Джордже Деспотовича в дубль. Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский сказал, что никакого конфликта нет, объяснив решение тем, что сам игрок искал новый клуб, а ждать его решения в условиях лимита на легионеров является слишком большой роскошью.

​«Арсенал» претендует на Деспотовича
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Деспотович может остаться в России – здесь на игрока претендует ряд клубов. По данным sport24, вариант с подписанием Деспотовича рассматривают в тульском «Арсенале». Отмечается, что сербский нападающий уже провёл беседу с наставником «канониров» Миодрагом Божовичем.

Ранее интерес к 29-летнему Джордже Деспотовичу подтверждали в «Химках».

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