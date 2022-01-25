Дзюба сравнил игроков «Зенита» со спартанцами

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после товарищеского матча против словацкой «Жилины». Его слова приводятся на сайте команды.

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Футболист заявил, что ему понравилось играть на позиции защитника, так как он никогда этого не делал.

«Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул», — рассказал он.

Кроме того, Дзюба оценил свою физическую форму, отметив, что готов на четыре с плюсом.

11 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе Дзюбы из клуба. Ранее СМИ приписывали казанскому «Рубину» интерес к форварду.