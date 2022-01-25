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1 час назад

Дзюба сравнил игроков «Зенита» со спартанцами

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после товарищеского матча против словацкой «Жилины». Его слова приводятся на сайте команды.

Дзюба сравнил игроков «Зенита» со спартанцами
Фото: ТАССТАСС

Футболист заявил, что ему понравилось играть на позиции защитника, так как он никогда этого не делал.

«Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул», — рассказал он.

Кроме того, Дзюба оценил свою физическую форму, отметив, что готов на четыре с плюсом.

11 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе Дзюбы из клуба. Ранее СМИ приписывали казанскому «Рубину» интерес к форварду.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба забил десять голов в 17 матчах. Он выступает за клуб с 2015 года и трижды становился чемпионом страны.

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