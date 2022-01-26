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3 часа назад

"Ливерпуль" начал переговоры с Дибалой

Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала всерьез заинтересовал "Ливерпуль" и готов сменить клубную прописку, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

"Ливерпуль" начал переговоры с Дибалой
Фото: InstagramInstagram

По информации источника, английский гранд узнал у Дибалы о его готовности сменить клуб и тот дал положительный ответ.

Соглашение аргентинца с "бьянконери" рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, у "красных" будет возможность подписать его на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23-х матчах во всех турнирах за "Ювентус", в которых забил 11 голов и сделал четыре ассиста.

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