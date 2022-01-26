По словам Ловчева, конфликт произошёл давно, во время одного из сборов «Зенита» в ОАЭ. Карпина не устроила то обстоятельство, что Дзюаба ходил и везде рассказывал, что у них «не сложилось» с новый наставником национальной команды.

У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там, — сказал Ловчев.

Дзюба дебютировал за сборную России по футболу 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с командой Греции. Впоследствии он ещё 54 раза выходил на поле в футболке национальной команды, записал на свой счёт 30 голов и 16 результативных передач.

После чемпионата Европы Дзюба ни разу не оказался в окончательной заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом новоиспечённый главный тренер Валерий Карпин включал форварда в расширенный список и лично общался с ним относительно выступлений за команду. Но Дзюба отказался принимать участие в октябрьских матчах отбора.