Неймар — о первом сезоне в «Барсе»: я плакал в раздевалке

«Когда я перешёл в «Барсу», Лео [Месси] сказал мне: «Не беспокойся обо мне, я здесь, чтобы помочь, продолжай усердно работать». Думаю, это та поддержка, которая мне была нужна. В первый сезон в «Барсе» я находился под сильным давлением, сам себя не узнавал. Я плакал в раздевалке, и в этот момент Месси заговорил со мной. Это всё изменило», — сказал Неймар в документальном фильме о своей жизни от Netflix.