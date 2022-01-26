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2 часа назад

Неймар — о первом сезоне в «Барсе»: я плакал в раздевалке, и Месси поддержал меня

Бывший форвард «Барселоны» Неймар, сейчас выступающий за «ПСЖ», вспомнил свой первый сезон в каталонском клубе.

Неймар — о первом сезоне в «Барсе»: я плакал в раздевалке
Фото: ReutersReuters

Бразилец начал играть за «Барселону» в 2013 году.

«Когда я перешёл в «Барсу», Лео [Месси] сказал мне: «Не беспокойся обо мне, я здесь, чтобы помочь, продолжай усердно работать». Думаю, это та поддержка, которая мне была нужна. В первый сезон в «Барсе» я находился под сильным давлением, сам себя не узнавал. Я плакал в раздевалке, и в этот момент Месси заговорил со мной. Это всё изменило», — сказал Неймар в документальном фильме о своей жизни от Netflix.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.

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