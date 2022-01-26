Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную

Вызов Балотелли — жест отчаяния? Возможно, мы делаем все что в наших силах, когда мы немного в отчаянии. Но хочу отметить, что не считаю вызов Марио таким жестом. Он всегда демонстрировал отличную технику. Главное — оценить его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому понаблюдать за ним вблизи будет полезно. Он ничего не обещает нам, как и мы ничего не обещаем ему. Думаю, он рад быть в сборной. Я буду оценивать его так же, как и всех остальных», — приводит слова Манчини Football Italia.