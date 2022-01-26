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1 час назад

Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о вызове форварда Марио Балотелли в команду.

Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную
Фото: ReutersReuters

«Двери сборной Италии открыты для всех, и если есть игроки, которые могут нам помочь, мы тольк

Вызов Балотелли — жест отчаяния? Возможно, мы делаем все что в наших силах, когда мы немного в отчаянии. Но хочу отметить, что не считаю вызов Марио таким жестом. Он всегда демонстрировал отличную технику. Главное — оценить его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому понаблюдать за ним вблизи будет полезно. Он ничего не обещает нам, как и мы ничего не обещаем ему. Думаю, он рад быть в сборной. Я буду оценивать его так же, как и всех остальных», — приводит слова Манчини Football Italia.

Балотелли не вызывался в команду более трех лет. В полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года итальянцы сыграют с командой Северной Македонии.

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