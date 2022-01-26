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1 час назад

«Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев перешёл на правах аренды в казанский футбольный клуб «Рубин».

«Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с коллективом из Татарстана рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа.

Примечательно, что перед уходом в аренду Константин продлил контракт с ЦСКА до сезона-2023/2024.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне он провёл за команду 15 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что испанская «Уэска» может досрочно вернуть нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА.

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