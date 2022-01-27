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2 часа назад

Карпин высказался против введения Fan ID

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин высказался против введения Fan ID.

Карпин высказался против введения Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил тренер в эфире Первого спортивного радио, это нововведение создаст неудобства для людей, желающих посетить футбольный матч.

Карпин указал на то, что многие не знают, где билет на матч купить, «а вы про Fan ID говорите».

Ранее 24 января фанаты московского ФК «Спартак» объявили, что будут бойкотировать все матчи, для доступа на которые будет необходим паспорт болельщика. При этом закон начнет действовать лишь летом. Введение Fan ID не одобрили фанаты ФК «Зенит», «Ростов» и других.

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