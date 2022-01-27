У Месси испортились отношения с Пике из-за зарплаты в «Барселоне»

«Прошлое продление контракта Пике сделало Месси больно, он разочарован. Он чувствует, что его предали. Пике не продлевал контракт до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы». По мнению Месси, он мог продлить контракт раньше, чтобы попытаться предотвратить его уход», — сказал Канут.