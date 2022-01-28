Роналду рассказал, когда женится на Джорджине

«Я всегда говорю Джорджине, это произойдет, когда что-то щелкнет. Она меня прекрасно понимает. Возможно, это произойдет через год или полгода, а может и через месяц. Но я могу заверить на 100%, что свадьба будет», - заявил 36-летний игрок.