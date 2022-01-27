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1 час назад

Шнуров высмеял Fan ID в новой песне

Музыкальная группа «Ленинград» выпустила песню, посвященную введению паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных соревнований. Клип на композицию под названием «Па-спорт» опубликован на YouTube-канале группы.

Шнуров высмеял Fan ID в новой песне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тексте лидер группы Сергей Шнуров высмеял новый закон. Музыкант иронично намекнул на введение отдельных паспортов для походов в туалет, а также документов для «радости и грусти». Кроме того, Шнуров предложил депутатам Госдумы прекратить «улучшать» жизнь россиян.

В самом клипе на заднем плане идет трансляция матча Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся в октябре 2021 года. Команда из Санкт-Петербурга тогда одержала разгромную победу со счетом 7:1.

Напомним, что закон о паспорте болельщика начнет действовать с 1 июня. Система была опробована в ходе чемпионата мира 2018 года. Для прохода на трибуны болельщикам потребуется персонифицированная карта зрителя.

21 января фанаты «Спартака», ЦСКА и «Ростова» заявили, что собираются бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID. Вскоре к ним собираются присоединиться болельщики «Локомотива» и «Динамо», а также часть активных поклонников «Зенита».

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