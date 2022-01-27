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21 минуту назад

Мамаев женился на своей новой возлюбленной

Полузащитник подмосковных "Химок" Павел Мамаев сыграл свадьбу со своей возлюбленной Надеждой Санько. Об этом сообщает Sport24.

Мамаев сыграл свадьбу с Санько
Фото: InstagramInstagram

Напомним, 9 января стало известно, что девушка ждет от футболиста ребенка. В конце декабря Мамаев преподнес своей возлюбленной подарок — кольцо стоимостью около 10 млн рублей. Позже выяснилось, что он таким образом сделал девушке предложение.

Футболист развелся со своей первой супругой Аланой в апреле 2021 года. В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с "Ростовом". 19 декабря стало известно, что игрок перешел в подмосковные "Химки". Полузащитник выступал за ростовскую команду с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. Ранее Мамаев защищал цвета "Краснодара", московских ЦСКА и "Торпедо".

Таможенники задержали Павла Мамаева и его невесту в московском аэропорту

Ранее Алана Мамаева рассказала, что общается с экс-супругом исключительно через юристов.

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