Мамаев сыграл свадьбу с Санько

Напомним, 9 января стало известно, что девушка ждет от футболиста ребенка. В конце декабря Мамаев преподнес своей возлюбленной подарок — кольцо стоимостью около 10 млн рублей. Позже выяснилось, что он таким образом сделал девушке предложение.

Футболист развелся со своей первой супругой Аланой в апреле 2021 года. В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с "Ростовом". 19 декабря стало известно, что игрок перешел в подмосковные "Химки". Полузащитник выступал за ростовскую команду с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. Ранее Мамаев защищал цвета "Краснодара", московских ЦСКА и "Торпедо".