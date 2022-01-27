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1 час назад

Жена Карпина не исключила возвращение тренера в «Спартак»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, ответила, может ли её супруг когда-нибудь вернуться в московский «Спартак».

Жена Карпина не исключила возвращение тренера в «Спартак»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«У него нет какого-то зова души относительно «Спартака». Он не говорит о том, что хотел бы вернуться. Конечно, он очень ценит поддержку болельщиков клуба. Но такого, что вот он хочет вернуться в «Спартак». Единственное, он иногда говорит, что хочет вернуться в Эстонию на пенсию. Больше у него желаний нет. Однако он и не отрицает подобной возможности. Он ни разу не говорил: «Никогда не пойду в «Спартак»!» И никогда не говорил: «Пока Федун в клубе, я туда не вернусь». Но всё зависит от обстоятельств, от предложений. Это работа. Нет такого, чтобы он обиделся на Федуна и больше никогда не будет с ним работать. Будет хорошее предложение, то он, естественно, будет его рассматривать. Почему нет? Так же, как и от любой другой команды», — цитирует Карпина в интервью Youtube-каналу «Betsafe Прибалтика».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014-й год. Владелец клуба Леонид Федун уволил Карпина, назвав его сбитым лётчиком.

Ранее Ловчев заявил, что у Карпина с Дзюбой чуть ли не драка произошла.

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