"Валенсия" подпишет Илайша Мориба

19-летний хавбек "РБ Лейпциг" Илайш Мориба близок к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу, откуда ушел прошлым летом, сообщает инсайдер Николо Скира.

Фото: Instagram Instagram

По информации источника, воспитанник "Барселоны" перейдет в "Валенсию" на права аренды до конца нынешнего сезона, но будет возможен вариант, при котором аренда будет продлена еще и на следующую кампанию.

Напомним, что прошлым летом футболист ответил отказом на предложение "Барселоны" о продлении контракта, после чего за 22 миллиона евро включая бонусы перешел в "Лейпциг".