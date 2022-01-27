Губерниев назвал главные лица российского футбола

"Раньше у нас было много крутых полевых игроков: Карпин, Мостовой, Аршавин. Сейчас таких уже нет, к сожалению. Лучший футболист с российским паспортом на данный момент? Я думаю, что это Сафонов. Если речь идет про полевых игроков, то я однозначно назову Алексея Миранчука. Все остальные на лучших никак не годятся. На мой взгляд, Матвей Сафонов и Алексей Миранчук — главные лица нашего футбола", — сказал Губерниев.