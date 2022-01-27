Губерниев назвал главные лица российского футбола

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал футболистов, которые на его взгляд являются лучшими игроками с российским паспортом. Слова Губерниева передает "Спорт-Экспресс".
"Раньше у нас было много крутых полевых игроков: Карпин, Мостовой, Аршавин. Сейчас таких уже нет, к сожалению. Лучший футболист с российским паспортом на данный момент? Я думаю, что это Сафонов. Если речь идет про полевых игроков, то я однозначно назову Алексея Миранчука. Все остальные на лучших никак не годятся. На мой взгляд, Матвей Сафонов и Алексей Миранчук — главные лица нашего футбола", — сказал Губерниев.
В текущем сезоне Алексей Миранчук выходил на поле в 15 матчах "Аталанты" в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Матвей Сафонов защищал ворота "Краснодара" в 17 матчах, в которых пропустил 16 мячей. Шесть матчей россиянин отстоял на "ноль".
Ранее Губерниев прокомментировал заявление генерального директора "Аталанты" Луки Перкасси о том, что Алексей Миранчук останется в клубе из Бергамо.