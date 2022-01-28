Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Фанаты еще одного российского клуба объявили о бойкоте Fan ID

Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» присоединились к бойкоту Fan ID. Заявление фанатов опубликовано в группе Ultras'8 во «ВКонтакте».

Фанаты еще одного российского клуба объявили о бойкоте Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, фанаты футбольного клуба "Крылья Советов", не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства», — объявили российские болельщики. Они отметили, что бойкот поддержали абсолютно все активные фанаты клуба.

«Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги "1984"», — подчеркнули болельщики в заявлении. Они также заметили, что с введением Fan ID никто не будет застрахован от отказа в выдаче документа, дающего права посещать футбольные матчи.

27 января главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался против введения Fan ID. Специалист заявил, что нововведение принесет много неудобств людям, которые захотят сходить на футбол.

24 января стало известно, что фанатские движения московских «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита» и «Ростова» настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести разъяснительную работу и выявить причины недовольства.

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители