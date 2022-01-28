Фанаты еще одного российского клуба объявили о бойкоте Fan ID

Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» присоединились к бойкоту Fan ID. Заявление фанатов опубликовано в группе Ultras'8 во «ВКонтакте».

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«Мы, фанаты футбольного клуба "Крылья Советов", не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства», — объявили российские болельщики. Они отметили, что бойкот поддержали абсолютно все активные фанаты клуба.

«Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги "1984"», — подчеркнули болельщики в заявлении. Они также заметили, что с введением Fan ID никто не будет застрахован от отказа в выдаче документа, дающего права посещать футбольные матчи.

27 января главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался против введения Fan ID. Специалист заявил, что нововведение принесет много неудобств людям, которые захотят сходить на футбол.

24 января стало известно, что фанатские движения московских «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита» и «Ростова» настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести разъяснительную работу и выявить причины недовольства.