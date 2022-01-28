«Спартак» запустит свою криптовалюту

«Спартак» станет первым футбольным клубом в России, который создаст собственную криптовалюту. Об этом клуб сообщил на своем сайте. Токен называется FCSM, он будет запущен в сотрудничестве с Chiliz на крупнейшей блокчейн-платформе в индустрии спорта Socios.com.

Фото: Евгения Новоженина / Reuters Евгения Новоженина / Reuters

Держатели токенов «Спартака» смогут участвовать в голосованиях по важным вопросам жизни клуба, получать эксклюзивные скидки и уникальные призы: VIP-билеты на матчи и игровые майки с автографами футболистов. Точную дату запуска криптовалюты и первую тему голосования для его владельцев представители клуба объявят в ближайшее время. Пресс-служба «Спартака» заявила, что клуб уже имеет 17 миллионов болельщиков по всему миру, и благодаря приложению Socios.com они смогут общаться между собой и соревноваться в играх и квизах, получая реальные или цифровые награды.

«Мы очень рады своему дебюту в России — стране с огромным и ярким сообществом спортивных фанатов. «Спартак» — самый титулованный российский клуб. Мы уверены, что год столетия красно-белых — лучший момент для начала партнерства, которое откроет для миллионов болельщиков команды массу новых возможностей», — подчеркнул основатель и руководитель Socios.com Александр Дрейфус.