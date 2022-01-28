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54 минуты назад

«Ростов» проиграл «Штутгарту» в товарищеском матче

«Ростов» уступил «Штутгарту» в товарищеском матче на сборе в Испании.

«Ростов» проиграл «Штутгарту» в товарищеском матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 1:2. Счет в игре на 18-й минуте открыл полузащитник ростовчан Данил Глебов. Затем немцы отличились дважды. На 87-й минуте мяч забил Алексис Тибиди. На 90-й минуте с пенальти отличился Филипп Ферстер.

После 18 туров «Ростов» с 18 очками занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ. «Штутгарт» после 20 матчей с 18 очками идет на 17-й строчке в Бундеслиге.

Контрольные матчи. 2021-22. Январь «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Штутгарт» (Штутгарт) — 1:2 (1:0) Голы: Глебов, 18. — Тибиди, 87. Ферстер, 90.

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