«Ростов» проиграл «Штутгарту» в товарищеском матче

«Ростов» уступил «Штутгарту» в товарищеском матче на сборе в Испании.

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Встреча завершилась со счетом 1:2. Счет в игре на 18-й минуте открыл полузащитник ростовчан Данил Глебов. Затем немцы отличились дважды. На 87-й минуте мяч забил Алексис Тибиди. На 90-й минуте с пенальти отличился Филипп Ферстер.

После 18 туров «Ростов» с 18 очками занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ. «Штутгарт» после 20 матчей с 18 очками идет на 17-й строчке в Бундеслиге.