«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в Турции

Московский футбольный клуб "Динамо" проиграл болгарскому ЦСКА из Софии со счетом 1:3 в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

Фото: © официальный твиттер ФК "Динамо" © официальный твиттер ФК "Динамо"

В составе ЦСКА голы забили Иван Турицов (24-я минута, пенальти), Бисмарк Чарльз (45+1) и Маурисио Гарсес (87). У "Динамо" отличился Иван Ордец (61).

В матче не принимали участия игроки "Динамо" Сергей Паршивлюк, Даниил Лесовой, Ярослав Гладышев, Заурбек Плиев, Вячеслав Грулев и Диего Лаксальт. Футболисты, согласно информации пресс-службы клуба, были освобождены от игры по медицинским показаниям. В матче против ЦСКА впервые на поле появился нападающий Федор Смолов, подписавший контракт с "Динамо" в январе.