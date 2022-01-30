«Спартак» объявил о трансфере Жиго

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго летом перейдет во французский "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Клубы достигли соглашения о трансфере игрока. Остаток нынешнего сезона Жиго проведет на правах аренды в "Спартаке". Контракт защитника с московским клубом истекает 30 июня.
Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.
"Марсель" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 21 матче.