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1 час назад

Футболист "Спартака" Жиго летом перейдет в "Марсель"

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго летом перейдет во французский "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Спартак» объявил о трансфере Жиго
Фото: ТАССТАСС

Клубы достигли соглашения о трансфере игрока. Остаток нынешнего сезона Жиго проведет на правах аренды в "Спартаке". Контракт защитника с московским клубом истекает 30 июня.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.

"Марсель" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 21 матче.

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