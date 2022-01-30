«Спартак» объявил о трансфере Жиго

Клубы достигли соглашения о трансфере игрока. Остаток нынешнего сезона Жиго проведет на правах аренды в "Спартаке". Контракт защитника с московским клубом истекает 30 июня.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач.