Азмун досрочно покинет «Зенит»

«Сердар Азмун покидает Петербург. Футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно.



Футбольный клуб «Зенит» благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам! Спасибо за всё, Сердар!» — сказано в заявлении пресс-службы «Зенита».