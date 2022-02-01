«Арсенал» объявил об уходе Обамеянга из команды

— Мы желаем Аубе всего наилучшего в новой главе его карьеры и благодарим его за вклад в развитие клуба, — говорится в заявлении «Арсенала».

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. Габонец был капитаном команды последние 2,5 сезона и в общей сложности провел за клуб 162 матча и забил 92 мяча. Форвард выиграл «Золотую бутсу» английской премьер-лиги в сезоне-2018/19.