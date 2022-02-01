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1 час назад

«Арсенал» объявил об уходе Обамеянга из команды

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте лондонского клуба.

«Арсенал» объявил об уходе Обамеянга из команды
Фото: ReutersReuters

Ожидается, что 32-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне».

— Мы желаем Аубе всего наилучшего в новой главе его карьеры и благодарим его за вклад в развитие клуба, — говорится в заявлении «Арсенала».

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. Габонец был капитаном команды последние 2,5 сезона и в общей сложности провел за клуб 162 матча и забил 92 мяча. Форвард выиграл «Золотую бутсу» английской премьер-лиги в сезоне-2018/19.

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